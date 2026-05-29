"Автодор" запустит систему "цифровых отпечатков" автомобилей. Она поможет распознавать машины с нечитаемыми номерами.

Технология фиксирует цвет, марку, размер и любые отличительные визуальные черты авто. Потом она ищет в своей базе такую же машину, но с читаемым номером. Если совпадение превышает 90%, данные привязываются автоматически. Однако если система сомневается, фото отправляется на проверку человеку. Инновацию уже успешно испытали на иномарках.

