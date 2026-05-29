29 мая, 07:15Общество
Полярный циклон принес в Москву резкое похолодание
Полярный циклон принес в Москву резкое похолодание. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температура воздуха снизится до плюс 3 градусов. Местами возможны заморозки.
В отдельных районах Подмосковья будет до минус 2 градусов. Из-за этого в столичном регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение подразумевает метеоусловия, при которых есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
