Полярный циклон принес в Москву резкое похолодание. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температура воздуха снизится до плюс 3 градусов. Местами возможны заморозки.

В отдельных районах Подмосковья будет до минус 2 градусов. Из-за этого в столичном регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение подразумевает метеоусловия, при которых есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

