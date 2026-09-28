Четвертый Саммит моды БРИКС+ стартовал в Москве

28 сентября в рамках VII Московской недели моды в концертном зале "Зарядье" стартовал четвертый Саммит моды БРИКС+. Он собрал основателей брендов, производителей одежды, обуви и аксессуаров, инвесторов и влиятельных модных блогеров. В форуме принимают участие представители 60 стран мира.

В центре внимания деловой программы – влияние экономических событий и новейших технологий на развитие бизнеса. В течение трех дней участники обсудят, как торговые марки адаптируются к новым рынкам, что происходит с потребительским спросом и как грамотно масштабировать проекты на международном уровне.

Отдельный блок посвящен искусственному интеллекту – эксперты рассмотрят его как рабочий инструмент для дизайна, производства и продвижения новых коллекций.

В фойе концертного зала открылась выставка "Хохлома". Ее главная цель – показать, как традиционные народные коды и национальные мотивы влияют на современную моду.

С участниками саммита пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.