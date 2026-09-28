В Митине задержали мужчину, угрожавшего охранникам магазина муляжом гранаты

В столичном районе Митино задержали мужчину, который угрожал охранникам магазина предметом, похожим на гранату.

Москвич пытался вынести из супермаркета бутылку алкоголя, не заплатив. Когда охранники попытались его остановить, мужчина достал муляж гранаты и скрылся с похищенным.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.