С 2027 года генетический скрининг для будущих родителей войдет в программу ОМС. Пройти обследование можно будет еще до планирования беременности. Тест поможет выявить генетические и хромосомные изменения и заранее оценить риски для ребенка.

Сейчас генетики разрабатывают клинические рекомендации, которые определят, кому и в каком объеме будет положен скрининг. Специалисты отмечают, что современные технологии позволяют выявлять наследственные заболевания еще до беременности и учитывать эту информацию при планировании семьи.

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