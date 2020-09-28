Новости Московского транспорта

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28 сентября, 14:30

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Движение на центральных столичных улицах ограничат из-за марафона

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Движение возле улицы Лужники ограничат из-за проведения марафона

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

10 новых остановок на маршрутах наземного транспорта заработали в разных округах. Благодаря новым остановкам стали удобнее 24 маршрута автобусов и электробусов. Транспорт быстрее и ближе подвозит пассажиров к соцобъектам, метро, МЦД, МЦК и ж/д станциям, метро, жилым домам.

"В рамках эксперимента на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах специалисты ЦОДД установили 94 светящихся знака и указателя. Водители заранее видят их благодаря встроенным светодиодам и не допускают опасных маневров. Ожидаем, что эти меры помогут снизить риск ДТП и сделают движение более предсказуемым. До конца года планируется установить еще порядка 200 таких знаков. Если технология покажет эффективность, разместим их и в других районах Москвы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе ввели новые участки выделенных полос. Изменения не повлияют на скорость движения прочего транспорта, а риск ДТП снизится примерно на 25%.

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