В Москве штатно прошло тестирование системы электронного голосования

В Москве штатно прошло тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Его проводили, чтобы проверить, как система выдерживает большие нагрузки.

Участникам предложили ответить на вопрос о том, стоит ли вернуть памятник поэту Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Электронные бюллетени выдавали несколько часов.

Что в итоге решили москвичи? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.