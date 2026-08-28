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Новости

28 августа, 18:15

Город

В Москве штатно прошло тестирование системы электронного голосования

В Москве штатно прошло тестирование системы электронного голосования

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

Собянин рассказал, что еще 85 школ отремонтируют в Москве в 2027 году

Московский Губернский театр присоединят к МХАТ имени Горького

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Фестиваль "Народы России" на ВДНХ объединил национальные особенности разных этносов

"Новости дня": фестиваль "Народы России" стартовал на ВДНХ

Свыше 200 человек приняли участие в открытии Аллеи Героев Отечества в Москве

Ажиотаж начался в ТЦ Москвы перед 1 сентября

Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно

В Москве штатно прошло тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Его проводили, чтобы проверить, как система выдерживает большие нагрузки.

Участникам предложили ответить на вопрос о том, стоит ли вернуть памятник поэту Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Электронные бюллетени выдавали несколько часов.

Что в итоге решили москвичи? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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