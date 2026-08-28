Владельцы iPhone могут столкнуться с трудностями при использовании цифрового рубля. Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, из-за технических особенностей банковских приложений Apple может не пропустить их в свой магазин.

Однако эксперты отмечают, что эту проблему можно решить. Установить необходимую программу владельцы iPhone смогут в отделениях банков – специалисты сделают это напрямую через проводное подключение.

Создание цифрового кошелька будет добровольным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.