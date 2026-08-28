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28 августа, 13:30

Общество

Столичный регион в последние выходные лета окажется в центре антициклона

Столичный регион в последние выходные лета окажется в центре антициклона

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В выходные, 29 и 30 августа, в столичном регионе ожидается преимущественно солнечная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Вероятность осадков будет минимальной, так как основную роль в формировании метеоусловий сыграет обширный антициклон. В субботу Москва окажется практически в его центре.

При этом ночи будут прохладными, в Подмосковье температура может опуститься до 2–3 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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