Адвокат рассказал об ответственности сети АЗС "Трасса" за нарушение закона о конкуренции

Сети АЗС "Трасса" в Подмосковье может грозить ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Как отметил адвокат Максим Блинов, компания нарушила закон защите конкуренции. В связи с этим было возбуждено административное производство.

По словам юриста, ответственность может коснуться не только юридического лица. В отношении руководящего состава в качестве санкции может применяться дисквалификация сроком до 3 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.