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28 августа, 10:45

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Дни открытых дверей пройдут в центрах женского здоровья Москвы

Дни открытых дверей пройдут в центрах женского здоровья Москвы

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5 и 6 сентября в трех новых центрах женского здоровья Москвы пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвички смогут познакомиться с работой центров, пообщаться со специалистами и получить ответы на вопросы о женском здоровье.

Мероприятия пройдут на базе больниц имени Вересаева и Иноземцева, а также Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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