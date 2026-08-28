Дни открытых дверей пройдут в центрах женского здоровья Москвы

5 и 6 сентября в трех новых центрах женского здоровья Москвы пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвички смогут познакомиться с работой центров, пообщаться со специалистами и получить ответы на вопросы о женском здоровье.

Мероприятия пройдут на базе больниц имени Вересаева и Иноземцева, а также Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.