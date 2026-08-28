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28 августа, 07:30

Экономика

Эксперт опроверг сообщения о массовом оттоке денег с банковских вкладов

Эксперт опроверг сообщения о массовом оттоке денег с банковских вкладов

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Сообщения о массовом снятии россиянами денег с банковских вкладов не соответствуют действительности. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, общий объем средств на депозитах продолжает расти.

Часть вкладчиков действительно забирает деньги, например для покупки жилья или других крупных расходов. При этом другие граждане продолжают размещать средства на депозитах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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