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28 июля, 14:00

Общество

Турист из Италии лизнул поручень в московском метро из-за поразительной чистоты

Турист из Италии лизнул поручень в московском метро из-за поразительной чистоты

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В соцсетях стал вирусным ролик с туристом из Италии, которого поразила чистота московского метро. Мужчина проверил поручень эскалатора и удивился, что на нем нет пыли. Видео набрало около 3 миллионов просмотров.

Оказалось, что мужчина впервые приехал в Москву к сыну, который несколько лет живет в российской столице. Итальянец также отметил чистоту городских улиц и высокий уровень сервиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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