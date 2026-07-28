Суд продлил домашний арест байкеру, который сбил насмерть актрису Добромилову

Суд на полгода продлил домашний арест байкеру Максиму Завирюхе, который насмерть сбил фотографа и актрису Ксению Добромилову. Очередное заседание состоялось 28 июля. На нем мать погибшей впервые ознакомилась с материалами дела и увидела фотографии с места ДТП. Женщина была шокирована и просто не смогла говорить с журналистами.

Сам обвиняемый перед началом заседания заявил, что родственники Добромиловой не хотят с ним общаться, хотя он предлагал выплатить компенсацию. Также Завирюха полностью признал вину и написал ходатайство о том, что просит вынести приговор без судебного следствия.

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