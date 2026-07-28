Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 13:30

Происшествия

Суд продлил домашний арест байкеру, который сбил насмерть актрису Добромилову

Суд продлил домашний арест байкеру, который сбил насмерть актрису Добромилову

Сбивший актрису Добромилову байкер заявил, что не смог связаться с ее родственниками

Суд в Москве рассмотрит дело байкера, сбившего насмерть актрису Добромилову

Никита Джигурда добился запрета на продажу масок со своим лицом

Адвокат заявила, что блогер Лерчек не сможет выехать из РФ для лечения

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по делу блогера Лерчек

Бывшая девушка пришла на суд над отравителем из Балашихи

"Московский патруль": отравителя из Балашихи приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил "балашихинского отравителя" к пожизненному сроку

Балашихинский отравитель Миссюра будет отбывать наказание в колонии особого режима

Суд на полгода продлил домашний арест байкеру Максиму Завирюхе, который насмерть сбил фотографа и актрису Ксению Добромилову. Очередное заседание состоялось 28 июля. На нем мать погибшей впервые ознакомилась с материалами дела и увидела фотографии с места ДТП. Женщина была шокирована и просто не смогла говорить с журналистами.

Сам обвиняемый перед началом заседания заявил, что родственники Добромиловой не хотят с ним общаться, хотя он предлагал выплатить компенсацию. Также Завирюха полностью признал вину и написал ходатайство о том, что просит вынести приговор без судебного следствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествияДТПгородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика