В МВД предупредили о мошенниках, которые отправляют жертв на полиграф

В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества с отправкой жертв в другие города для прохождения полиграфа. Аферисты под видом соцслужб узнают паспортные данные для начисления "выплат".

Затем лжеполицейские заявляют о взломе аккаунта на портале "Госуслуги" и связи денег с уголовным делом. В итоге граждан убеждают снять сбережения, уехать в другой город и отдать деньги на проверку.

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