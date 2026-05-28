28 мая, 14:45
В московском ресторане посетительницам выставили счет за зонтики на веранде
В одном из московских ресторанов решили заработать на дождливой погоде в Москве. По словам одной из посетительниц, им с подругой предъявили счет после того, как разрешили сесть за столик на веранде.
Дело в том, что навеса на ней нет, но стоят зонтики – под ними разместились девушки. Потом оказалось, что это было не бесплатно. Девушки отказались доплачивать. По их словам, о дождевом сборе их никто не предупреждал.
