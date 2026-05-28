28 мая, 13:30

Общество

Депутат Госдумы Нифантьев рассказал о возможностях молодежи в Москве

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев встретился со студентами в формате открытого диалога. Мероприятие состоялось в Центре развития в рамках цикла "Студенческие парламентские часы".

Парламентарий рассказал о своей работе в Госдуме, ключевых направлениях деятельности и реализуемых инициативах, ответил на вопросы студентов.

"На встрече студентов прежде всего интересовали возможности участия в общественной жизни города. В Южном административном округе для активных ребят мы создали Молодежный штаб, который сегодня объединяет уже несколько десятков постоянных участников и волонтеров. Штаб помогает молодежи реализовывать свои инициативы: ребята проводят социальные проекты во дворах, организуют просветительские лекции, патриотические акции и памятные мероприятия", – рассказал Нифантьев.

Он также добавил, что за первые три месяца в Молодежный штаб вступили более 250 человек. Чтобы присоединиться к сообществу, необходимо заполнить заявку на сайте проекта. Для участников регулярно проводят тренинги по профориентации, эффективному распределению времени и развитию коммуникативных навыков. Многие просветительские и добровольческие проекты реализуют сами активисты. Например, в преддверии Дня космонавтики волонтеры помогли провести творческий конкурс детского рисунка "Мой Космос!", куратором которого выступил Нифантьев, а накануне Пасхи дарили жителям юга столицы пасхальные наборы.

Как отметил парламентарий, особое место в деятельности Молодежного штаба занимают проекты по сохранению исторической памяти. Участники встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, ухаживают за мемориалами округа. В апреле они привели в порядок "Памятник солдату" и стелу "Участникам Великой Отечественной войны от благодарных потомков" в районе Орехово-Борисово Южное. В День Победы активисты провели тематические мероприятия на юге столицы. Для жителей округа прошла акция "Синий платочек", в ходе которой участники исполнили вальс под песни военных лет. Кроме того, в нескольких локациях активисты установили аппаратуру, воспроизводящую звуковую атмосферу Москвы времен Великой Отечественной войны: от шума городских улиц до мелодий тех лет.

В ближайших планах Молодежного штаба – забег с уборкой территории вдоль парка Борисовские пруды, который состоится 31 мая. Активисты вместе с медийными гостями стартуют на Шипиловской улице и финишируют у оранжереи Государственного музея-заповедника "Царицыно". Это событие продолжит серию социальных инициатив штаба, в рамках которых участники уже провели более 180 мероприятий.

За последние годы Москва вывела работу с молодежью на новый уровень. Столица создает возможности, которые позволяют каждому молодому человеку найти себя, реализовать свои таланты и стать частью большой команды, которая строит будущее родного города. Воплощать инициативы в жизнь помогает масштабный проект "Молодежь Москвы". Кроме того, столичная молодежь активно участвует в волонтерстве: в этой деятельности задействовано около 1 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

