Ко Дню матери, который в этом году отмечают 29 ноября, на mos.ru подготовили тематическую подборку фотографий. В нее вошли снимки, посвященные семейным ценностям, родительской заботе и теплым отношениям между близкими.

На кадрах изображены мамы с детьми и трогательные моменты их совместного времяпрепровождения в Москве. Все снимки в городском медиабанке "Мосфото" на mos.ru проверены и легальны. Их можно использовать в социальных сетях, мессенджерах, СМИ и презентациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.