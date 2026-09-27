Туристов с застрявшего теплохода "Президент" пересадили на автобус

Московских туристов с теплохода "Президент", который застрял у Юрьевца в Ивановской области, пересадили на автобусы, чтобы отвезти домой. Круиз по Волге у них не задался с самого начала.

Пассажиры должны были отправиться в Плес и Кострому, а потом в Рыбинск и Мышкин, но в итоге остановились примерно на середине маршрута. Команда сообщила, что все дело в погодных условиях, хотя люди рассказывали, что за бортом все было спокойно.

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