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27 сентября, 08:00

Общество

Специалисты напомнили дачникам, как нужно избавляться от хлама и мусора

Специалисты напомнили дачникам, как нужно избавляться от хлама и мусора

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Дачники приводят в порядок свои участки. Специалисты напоминают, что избавляться от хлама и мусора нужно правильно.

Сжигать отходы можно только с соблюдением требований пожарной безопасности. Например, в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до 1 метра или в негорючей бочке объемом не более 1 кубометра. При сильном ветре разводить огонь запрещено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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