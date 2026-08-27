27 августа, 18:15Общество
Новые правила оказания стоматологической помощи вступят в силу в России 1 октября
Новые правила оказания стоматологической помощи вступят в силу 1 октября. Согласно приказу Минздрава России, стоматологи будут обязаны проводить анестезию при любых манипуляциях, которые вызывают боль. В предыдущей версии документа такой нормы не было.
Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Также расширится круг специалистов, которые смогут оказывать первичную доврачебную помощь при заболеваниях полости рта.
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