Эксперты назвали лето выгодным периодом для покупки вторичного жилья

Лето может быть одним из самых выгодных периодов для покупки вторичного жилья, считают эксперты. В это время активность покупателей снижается, поэтому на рынке можно найти более привлекательные предложения.

Еще один подходящий период – начало года, когда спрос также обычно невысокий. При этом специалисты отмечают, что в последние годы сезонность стала менее выраженной.

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