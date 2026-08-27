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27 августа, 08:30

Общество

Эксперты назвали лето выгодным периодом для покупки вторичного жилья

Эксперты назвали лето выгодным периодом для покупки вторичного жилья

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Лето может быть одним из самых выгодных периодов для покупки вторичного жилья, считают эксперты. В это время активность покупателей снижается, поэтому на рынке можно найти более привлекательные предложения.

Еще один подходящий период – начало года, когда спрос также обычно невысокий. При этом специалисты отмечают, что в последние годы сезонность стала менее выраженной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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