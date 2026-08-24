"Деньги 24": москвичи стали тратить на ипотеку около 70% доходов

Средний держатель ипотеки в Москве стал отдавать за квартиру в новостройке около 70% дохода вместо прежних 80%. Такую динамику показывает статистика ипотечного кредитования.

Опережающий рост средней цены на новостройки обусловлен тем, что доступные варианты жилья в Москве строятся только по программе реновации. Коммерческие новостройки застройщики предпочитают делать в бизнес-классе.

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