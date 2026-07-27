Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 22:45

Туризм

Черногория официально подтвердила введение визового режима для россиян

Черногория официально подтвердила введение визового режима для россиян

Туроператоры сообщили о росте спроса россиян на поездки в Великобританию

Визовый центр Италии в РФ прекратил регистрацию через иностранные сервисы

Итальянский визовый центр в РФ прекратил регистрацию через Apple ID и Gmail

Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату

Более 100 тыс россиян посетили Японию в первом полугодии 2026 года

Около 115 млн раз воспользовались туристы сервисом Russpass

Планировщик Russpass помог спланировать более 80 тысяч поездок

Сервис Russpass объединил туристические предложения в 85 регионах России

Платформа Russpass объединила более 70 тыс туристических предложений по России

Черногория официально подтвердила введение визового режима для россиян с 1 ноября 2026 года, полностью приводя свою политику в соответствие с правилами Евросоюза. Безвизовый въезд сохраняется до 31 октября, при этом власти смогут вводить сезонные послабления.

Изменения также коснутся граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. По оценкам экспертов, визовый процесс, скорее всего, будет сопоставим с Кипром, а не с более строгими странами ЕС, что может привести к сокращению слотов и повышению сборов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоНаиль Губаев

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика