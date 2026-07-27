Черногория официально подтвердила введение визового режима для россиян с 1 ноября 2026 года, полностью приводя свою политику в соответствие с правилами Евросоюза. Безвизовый въезд сохраняется до 31 октября, при этом власти смогут вводить сезонные послабления.

Изменения также коснутся граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. По оценкам экспертов, визовый процесс, скорее всего, будет сопоставим с Кипром, а не с более строгими странами ЕС, что может привести к сокращению слотов и повышению сборов.

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