Из пяти московских команд в РПЛ только две победили в стартовом туре

В минувшие выходные стартовал новый сезон Российской Премьер-лиги. В первом туре из пяти московских команд победу одержали только две: "Спартак" обыграл "Родину" со счетом 3:0, а "Локомотив" выиграл у грозненского "Ахмата".

После завершения чемпионата мира уровень РПЛ выглядит иначе, однако впереди еще 29 туров. Ярким эпизодом тура стало поведение тренера "Ахмата" Станислава Черчесова, который во время матча развлекался с зонтиком.

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