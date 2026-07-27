Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 27 июля

Во Внуково произошел сбой в системе обработки багажа – сотни пассажиров улетели в Турцию без чемоданов. Проблема возникла в ночь на воскресенье, 26 июля, но сейчас, по данным авиагавани, все работает штатно, а задержанные вещи уже отправлены к месту назначения.

В июне россияне направили на досрочные платежи по ипотеке более 130 миллиардов рублей, причем больше половины этой суммы ушло на полное досрочное погашение. Чаще всего от долгов избавлялись люди в возрасте от 25 до 45 лет.

В Днепропетровской области освобождены населенные пункты Коммунаровка и Торское. Помимо этого, в Кривом Роге был уничтожен логистический центр ВСУ. Также поражены цеха сбора дронов большой дальности и места их хранения.

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