Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 13:45

Общество

Юрист назвала правомерным увольнение сотрудницы за разглашение коммерческой тайны через ИИ

Юрист назвала правомерным увольнение сотрудницы за разглашение коммерческой тайны через ИИ

Психолог предупредила о рисках оценок за поведение для старшеклассников

Москвичей ожидает дождливая неделя

В Сети набирает популярность акция с бесплатными поездками для детей на спорткарах

Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны ИИ

Телеканал Москва 24 провел опрос о правилах дисциплины для старшеклассников

Психолог заявила, что оценка за поведение должна даваться поступкам, а не личности ученика

Месячная норма осадков может выпасть в Москве до конца недели

"Время московское": 1971 год

Россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки в июле

Решение суда по делу москвички, уволенной за разглашение коммерческой тайны через искусственный интеллект (ИИ), является правомерным, заявила юрист по трудовому праву Валентина Яковлева. Бывшая сотрудница столичной компании не только загружала документы в нейросеть, но и распространяла конфиденциальную информацию на сторонние ресурсы, включая свою электронную почту.

Яковлева подчеркнула, что все зависит от внутренних локальных документов компании о коммерческой тайне, где прописываются разрешенные каналы распространения такой информации и другие аспекты. Если сотрудник нарушает эти положения, то это можно счесть нарушением трудовых обязанностей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика