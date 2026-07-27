Юрист назвала правомерным увольнение сотрудницы за разглашение коммерческой тайны через ИИ

Решение суда по делу москвички, уволенной за разглашение коммерческой тайны через искусственный интеллект (ИИ), является правомерным, заявила юрист по трудовому праву Валентина Яковлева. Бывшая сотрудница столичной компании не только загружала документы в нейросеть, но и распространяла конфиденциальную информацию на сторонние ресурсы, включая свою электронную почту.

Яковлева подчеркнула, что все зависит от внутренних локальных документов компании о коммерческой тайне, где прописываются разрешенные каналы распространения такой информации и другие аспекты. Если сотрудник нарушает эти положения, то это можно счесть нарушением трудовых обязанностей.

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