Визовый центр Италии в РФ прекратил регистрацию через иностранные сервисы

Визовый центр Италии в РФ прекратил вход и регистрацию на свой сайт через иностранные сервисы, включая Apple ID и Gmail.

Решение принято в соответствии с российским законодательством, которое с июля запрещает авторизацию через зарубежные системы на отечественных ресурсах и предусматривает штрафы для владельцев сайтов.

Заявителям необходимо создать учетную запись с логином и паролем, используя российский почтовый сервис. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

