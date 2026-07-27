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27 июля, 13:30

Туризм

Визовый центр Италии в РФ прекратил регистрацию через иностранные сервисы

Визовый центр Италии в РФ прекратил регистрацию через иностранные сервисы

Итальянский визовый центр в РФ прекратил регистрацию через Apple ID и Gmail

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Визовый центр Италии в РФ прекратил вход и регистрацию на свой сайт через иностранные сервисы, включая Apple ID и Gmail.

Решение принято в соответствии с российским законодательством, которое с июля запрещает авторизацию через зарубежные системы на отечественных ресурсах и предусматривает штрафы для владельцев сайтов.

Заявителям необходимо создать учетную запись с логином и паролем, используя российский почтовый сервис. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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