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27 июля, 11:15

Общество

Владельцы спорткаров в Москве организовали бесплатные поездки для детей с ОВЗ

Владельцы спорткаров в Москве организовали бесплатные поездки для детей с ОВЗ

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Владельцы спорткаров в Москве начали бесплатно устраивать поездки для детей с особенностями здоровья и тех, кто столкнулся с буллингом или другими трудностями. К благотворительной акции уже присоединились десятки автомобилистов.

Как отмечают врачи, подобные встречи и новые эмоции помогают ребенку легче общаться со сверстниками и чувствовать себя увереннее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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