До 2 августа в Москве выпадет около 80% месячной нормы осадков

До 2 августа в Москве может выпасть почти месячная норма осадков, предупредил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

По прогнозам, в течение недели в столичном регионе ожидаются ежедневные дожди, местами ливни с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду. За этот период прогнозируется до 70 миллиметров осадков – около 80% июльской нормы. При этом дневная температура останется в пределах 26 градусов.

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