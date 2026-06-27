Новый маршрут с использованием электробусов запустили в Москве

На севере Москвы запустили новый электробусный маршрут. Как сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, экологичный транспорт заменил обычные автобусы. Теперь поездки от станции метро "Селигерская" станут комфортнее для жителей 3-х районов.

Маршрут проходит через парки "Ангарские пруды" и "Вагоноремонт", жилые кварталы у Коровинского шоссе, а также рядом с медицинскими учреждениями. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.