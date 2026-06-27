Москвичей пригласили на тренировки со звездами шоу-бизнеса в "Лужниках"

В "Лужниках" проходит "Московский марафон тренировок" с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. Для посетителей подготовили спортивные активности и зоны отдыха.

Москвичи и туристы могут сыграть в настольный теннис, провести время с детьми у бассейнов и отдохнуть в лаундж-зоне. В программе также функциональная тренировка с Митей Фоминым и пилатес с Анной Щербаковой. Гостем фестиваля также стала актриса Анна Хилькевич.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.