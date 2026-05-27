Девушку, сделавшую кальян на куличе, приговорили к 3 годам колонии

Сотрудницу одного из московских баров Ксению Белоусову приговорили к 3 годам и 25 дням лишения свободы. В Пасху она приготовила кальян на куличе и выложила фото в сеть с подписью, возмутившей пользователей. Позже Белоусова удалила публикацию, но против нее возбудили уголовное дело.

Годом ранее Белоусова уже была судима за хранение наркотиков, получила 3 года условно, но нарушила испытательный срок. Адвокат пояснила, что непогашенная судимость стала отягчающим обстоятельством.

