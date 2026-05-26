Суд назначил запрет определенных действий сыну бизнесмена за пьяное ДТП в Нижнем Новгороде

Суд назначил запрет определенных действий сыну миллионера, устроившему аварию в Нижнем Новгороде. Молодому человеку минимум 2 месяца нельзя посещать рестораны и бары с алкоголем, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и водить машину.

Свою вину полностью признал Сергей Корнилов. 21-летний сын генерального директора крупного холдинга сел за руль в нетрезвом состоянии и вылетел на встречную полосу на кабриолете. После аварии он записывал ролики о том, что избежал лишения свободы, а позже стал извиняться.

