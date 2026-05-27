Москвичку приговорили к 3 годам колонии за кальян на куличе

Лефортовский суд Москвы вынес приговор девушке, которая приготовила кальян на куличе. Ее приговорили к 3 годам и 25 дням колонии. Наказание ужесточили, поскольку у нее уже был условный срок за хранение наркотиков.

В апреле девушка в заведении на улице Сретенке приготовила кальян на куличе. Она сняла процесс на видео и опубликовала его в соцсетях. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

