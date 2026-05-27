Три машины и автобус столкнулись в Огородном проезде

В Огородном проезде столкнулись три автомобиля и автобус. Об этом рассказали в "Мосгортрансе".

По предварительной информации, в автобусе никто не пострадал. Он ехал из парка без пассажиров на маршрут м40.

В одной из машин после удара оказался заблокирован мужчина. Его пришлось вытаскивать спасателям, после чего пострадавшего передали медикам.

Автомобили получили сильные повреждения. После ДТП одна из полос была полностью заблокирована для движения.

