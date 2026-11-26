Российский рынок обеспечен красной икрой и рыбой, предпосылок для дефицита нет. Об этом заявили в Росрыболовстве.

По данным ведомства, в ходе путины произвели более 5 тысяч тонн икры. В прошлом году российские предприятия вырастили более 140 тысяч тонн лососевых рыб. Кроме того, на рынке сохранились запасы икры прошлого сезона.

При этом в Росрыболовстве допустили изменение цен на икру и красную рыбу перед Новым годом.

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