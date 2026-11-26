Водители могут показывать документы инспекторам ГАИ через мессенджер MАХ. Для этого необходимо открыть раздел "Цифровой ID" и предъявить сотруднику полиции QR-код. После его сканирования инспектор получит необходимые данные.

Информация в цифровом ID загружается из личного кабинета на портале "Госуслуги". Для использования сервиса потребуется подтвержденная учетная запись, а также загруженные на портал водительские права и СТС. Электронные документы имеют такую же юридическую силу, как бумажные оригиналы.

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