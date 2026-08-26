"Аэроэкспресс" начнет принимать оплату цифровыми рублями с 1 сентября. Новую форму расчетов также внедряют операторы связи, авиакомпании, маркетплейсы и другие компании. Оплатить цифровыми рублями можно будет товары и услуги, а также переводить их другим пользователям.

Доступ к цифровому кошельку будет осуществляться через мобильное приложение банка. Механика оплаты будет похожа на СБП: покупатель сканирует QR-код и подтверждает платеж. Цифровой рубль хранится на отдельном кошельке в Банке России. Переводить деньги между банковским счетом и цифровым кошельком можно без комиссии.

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