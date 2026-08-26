Эксперт рассказал о преимуществах цифрового рубля

Цифровой рубль станет еще одним способом хранить и использовать деньги, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Пользоваться цифровыми рублями можно будет через специальный кошелек в приложении банка. При этом средства можно хранить без ограничений по сумме.

Одно из преимуществ цифровой валюты – возможность отслеживать движение средств и контролировать их целевое использование. В перспективе цифровые рубли также можно будет использовать для финансовых операций с другими странами.

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