Россияне могут изменить форму получения набора соцуслуг до 1 октября

Изменить вариант получения набора социальных услуг можно до 1 октября, напомнили в Социальном фонде России. Меру поддержки предоставляют в натуральном или денежном виде.

В состав набора могут входить лекарства и медицинские изделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки в санатории, а также бесплатный проезд на пригородных поездах к месту лечения и обратно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.