Сергей Собянин: школу будущего на 1 100 мест построят в Басманном районе

В Басманном районе построят "школу будущего" на 1 100 мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Здание возведут в Рубцовом переулке в рамках Адресной инвестиционной программы.

В школе разместят кабинет информационных технологий, лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, залы для лечебной физкультуры и хореографии. Пространство адаптируют под разные форматы обучения и внеурочной деятельности.

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