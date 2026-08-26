26 августа, 13:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: школу будущего на 1 100 мест построят в Басманном районе
В Басманном районе построят "школу будущего" на 1 100 мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Здание возведут в Рубцовом переулке в рамках Адресной инвестиционной программы.
В школе разместят кабинет информационных технологий, лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, залы для лечебной физкультуры и хореографии. Пространство адаптируют под разные форматы обучения и внеурочной деятельности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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