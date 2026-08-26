В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами

В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с российскими спецслужбами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался сдержанно и предложил не делать выводов.

Песков отметил, что контакты спецслужб являются позитивным явлением и продолжаются в самые сложные моменты двухсторонних отношений. Оценивать влияние встречи на вывод отношений из кризиса преждевременно.

Встреча состоялась накануне. Рэтклифф пробыл в Москве целый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.