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26 августа, 12:45

Политика

Новости мира: США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы

Новости мира: США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы

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США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Предварительно, пауза связана с обучением консульских сотрудников. Они должны научиться на этапе собеседования выявлять кандидатов, которые потенциально могут нуждаться в государственной помощи. Как отмечает издание со ссылкой на Госдепартамент, заявители на визу "не должны быть обузой для общества".

В Колорадо во время учебного полета военный вертолет совершил жесткую посадку в лесистой местности. При падении он получил серьезные повреждения, практически полностью разрушившись. Уцелела кабина. Информации о состоянии членов экипажа пока нет.

В окрестностях Барселоны продолжаются лесные пожары. Местные жители публикуют кадры с мест происшествий. Огонь распространяется по холмистой местности и подходит к жилым районам и отелям.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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