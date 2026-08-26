Лантратова заявила, что родители могут оказывать финпомощь школам только добровольно

Любая финансовая помощь школам и детским садам может быть только добровольной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Требовать обязательные взносы незаконно.

Под особым контролем также остаются вопросы зачисления детей в учебные заведения и создания необходимых условий для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

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