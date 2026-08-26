Москвичка прошла несколько инстанций для возврата денег за брак с маркетплейса

Москвичка прошла несколько инстанций, чтобы вернуть деньги за бракованный товар с маркетплейса. После обращения к продавцу и направления досудебной претензии она обратилась в Роспотребнадзор. После этого продавец связался с ней и вернул деньги за товар.

Правозащитники считают такую последовательность действий оптимальной. Сначала нужно обратиться к продавцу, затем направить досудебную претензию заказным письмом, после этого обратиться в Роспотребнадзор и в крайнем случае подать иск в суд. Товар ненадлежащего качества можно вернуть даже без чека.

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