Расписание пригородных электричек изменится на Казанском и Ярославском направлениях МЖД

Расписание пригородных электричек на Казанском и Ярославском направлениях МЖД временно изменилось. Это также касается поездов третьего центрального диаметра. Причиной стали ремонтные работы.

На станциях Люберцы 1 и Бужаниново обновляют стрелочные переводы, а на станции Подлипки Дачные над путями монтируют пролет моста. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и проверять расписание.

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