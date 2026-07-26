26 июля, 09:15Транспорт
Расписание пригородных электричек изменится на Казанском и Ярославском направлениях МЖД
Расписание пригородных электричек на Казанском и Ярославском направлениях МЖД временно изменилось. Это также касается поездов третьего центрального диаметра. Причиной стали ремонтные работы.
На станциях Люберцы 1 и Бужаниново обновляют стрелочные переводы, а на станции Подлипки Дачные над путями монтируют пролет моста. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и проверять расписание.
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