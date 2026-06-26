"Дневник чемпионата": FIFA обязала стадионы убрать брендинг-спонсоров на время ЧМ-2026

FIFA обязала стадионы чемпионата мира по футболу 2026 года убрать брендинг-спонсоров на время проведения турнира. Такое правило действует для арен, принимающих матчи мирового первенства.

В связи с этим стадионы временно используют названия принимающих городов. В частности, Mercedes-Benz Stadium в Атланте переименовали в честь города. Аналогичные изменения коснулись арен в Бостоне и Нью-Джерси.

Подробнее – в программе "Дневник чемпионата".