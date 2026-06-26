Вьетнам запустил тестирование электронной регистрации иностранных граждан

Вьетнам тестирует новую систему предварительной электронной регистрации для иностранных граждан. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, обязательного заполнения онлайн-формы и получения QR-кода для прохождения пограничного контроля пока не требуется.

При этом иностранным туристам рекомендуют быть готовыми к заполнению электронной декларации по требованию сотрудников миграционной службы. Ранее сообщалось, что новые правила в международных аэропортах Ханоя, Хошимина, Камрани и Фукуока начали действовать с 22 июня.

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