Лавров проинформировал США о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве

Российские военные приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, которые используют для нужд ВСУ. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал государственного секретаря США Марко Рубио во время телефонного разговора.

Также глава российского МИД привлек внимание к рекомендации эвакуировать из украинской столицы дипломатических сотрудников США. Кроме того, Лавров передал через Рубио послание Владимира Путина президенту США Дональду Трампу. Американский дипломат, в свою очередь, заверил, что США готовы содействовать урегулированию на Украине.

